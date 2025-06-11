Saman yüklü araç alev alev yandı

Adana’da saman balyası yüklü araç alev alev yandı.

Olay, Feke-Kozan Karayolu Suluhan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 01 AYJ 072 ticari araç, ilk belirlemelere göre balatalardan alev alarak yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek, 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım istedi. Adrese sevk edilen bölgeye yakın orman ekipleri yanan araca müdahale etti. Söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.