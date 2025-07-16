Saman yüklü tır çıkan yangında kül oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saman balyası yüklü tırın elektrik tellerine temas etmesiyle çıkan yangında araç küle dönerken, araziye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’den yüklediği samanları Isparta’ya götüren tır Demirbel köyü yakınlarına geldiğinde sarkan elektrik tellerine temas etti. Tırın dorsesinde taşıdığı samanlar bir anda alev alarak yanmaya başladı. Dorsede çıkan yangın kısa sürede tırı sardı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın sonrası tır küle dönerken, araçtan araziye sıçrayan yangın ise itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.