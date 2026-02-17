Samandağ'da yangın: Turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı

Hatay'da makilik alanda çıkan yangın nedeniyle Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'sı geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Samandağ ilçesinde Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilikte saat 11.40 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken yakınlardaki Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Ziyaretçilere kapatılan Titus Tüneli ile Beşikli Mağarası'nın ilerleyen saatlerde yeniden açılacağı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.