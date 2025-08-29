Samandağ'daki beton santralına mahkeme freni

Hatay 4. İdare Mahkemesi, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Gürkal İnşaat’a ait beton santralına verilen “ÇED Kapsam Dışı” kararını iptal etti. Mahkeme kararı doğrultusunda, santralın faaliyetlerinin durdurulmasına ve varsa ruhsatlarının da iptal edilmesine hükmedildi.

Evrensel'den Elif Ekin Saltık'ın haberine göre, Hatay Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi yazıda, Gürkal İnşaat’ın 822 ada, 73 parselde yürüttüğü hazır beton üretiminin tüm faaliyetlerinin durdurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca ilgili belediyelere gönderilen talimatta, eğer firma adına düzenlenmiş bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı varsa bunun da iptal edilerek mühürleme işlemlerinin yapılması istendi.

''BERGAMA KÖYLÜLERİNDEN BUGÜNE UZANAN MÜCADELE İLHAM OLDU''

Kararın ardından Samandağ Ekoloji Grubu üyesi Mevlüd Oruç, mahkeme kararının yalnızca çevreyi değil, anayasal hakları da koruduğunu belirterek, “Çevre mücadelesi sadece doğaya değil, topluma ve adalete de sahip çıkmaktır” dedi.

Yaklaşık iki yıldır süren yargı sürecinin toplum ve çevre sağlığını güvence altına aldığını vurgulayan Oruç, kirletici tesislerin yalnızca doğayı değil, toplumsal ve bürokratik ilişkileri de zedelediğini söyledi.

Büyük rantların döndüğü projelere karşı mücadelenin zor ama mümkün olduğunu dile getiren Oruç, “Toplum ve çevre sağlığı için yasal ve meşru yollar tükenmez. Bergama köylülerinden bugüne uzanan ekoloji mücadelesi bize ilham oldu” ifadelerini kullandı.

Çevre mücadelesinde yaşamını yitiren Aysin ve Ali Büyüknohutçu, Metin Lokumcu, Reşit Kibar ve orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirten Oruç, ekoloji direnişine ses olan basına da teşekkür etti.