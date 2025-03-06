Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yangın: 11 hasta tahliye edildi

Hatay'daki Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında çıkan yangın nedeniyle 11 hasta tahliye edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde çıktı. Serviste dumanı fark eden hastane çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, servisteki 11 hasta ise tahliye edilerek kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek, alevlerin diğer servislere sıçramasını engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.