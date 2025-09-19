Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü, beton santralının ortağı tarafından darbedildi!

Hatay’da Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü 61 yaşındaki Mevlüt Oruç, mahkeme kararıyla faaliyeti durdurulan beton santralının ortağı A.K. tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi.

Olay, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi.

Samandağ Ekoloji Grubu'nun açtığı dava sonucu, 29 Ağustos'ta ilçedeki bir beton santralinin faaliyetleri durduruldu.

İddiaya göre, santralın ortaklarından A.K., yanında çalıştırdıklarıyla birlikte gece saatlerinde Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü Mevlüt Oruç'un otomobilinin önünü keserek durdurdu.

A.K.'nin, otomobilin kapısını açıp, başına vurarak darbetmeye başladığını belirten Oruç, bir süre sonra kendinden geçtiğini söyledi. Kendisine geldiğinde A.K.'nin ve çalışanların olay yerinden ayrıldığını fark eden Oruç, otomobiliyle eve geçtiğini ifade etti.

Daha sonra yakınlarıyla hastaneye giden Oruç, A.K. hakkında şikayette bulundu. Başında darp yaraları bulunan Oruç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

A.K.'yi gözaltına almak için harekete geçen ekiplerin, olayla ilgili inceleme çalışmalarıysa devam ediyor.