Samandağ halkından elektrik kesintilerine tepki: ''Esnaf iş yapamıyor, evler soğuk''

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 31 Aralık akşamından bu yana birçok mahallede elektrik kesintisi ve düşük voltaj sorunu yaşanıyor.

Eksi derecelere düşen havada yurttaşlar evlerinde battaniye altında ısınmaya çalışırken, esnaf elektrik ve internet yokluğu nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

Yurttaşlar, günlerdir süren kesintilere tepki gösterirken; Samandağ Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Hatay Şubesi, 48 ila 72 saate varan kesintilerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak acil ve kalıcı çözüm çağrısı yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde birçok mahallede 31 Aralık akşamından beri elektrik kesik ya da düşük voltaj elektrik veriliyor.

Düşük volt elektrikte doğal gaz, elektrik sobası, ısıtıcı hiçbir çalışmıyor. Sadece düşük aydınlatma olarak kullanılıyor.

Havaların eksi 1’lere kadar düştüğü Hatay’da vatandaşlar yeni yıldan beri yorgan, battaniye altında ısınmaya çalışıyor.

Esnaf ise dükkânda montla oturup, arada da dükkanında elektriği olan esnaf komşularının yanına giderek, günü geçiriyor.

"BURASI SANKİ METRUK BÖLGE, İLGİLENEN YOK"

Bir çarşı esnafı, iki günden beridir elektriklerinin olmadığını belirterek, “Dün akşamdan sabaha kadar donduk, öldük. Bu elektrik firmalarından birinin ilgilenmesi lazım. Burası sanki metruk bir bölge. Hiç ilgilenen yok. Dışarıda duruyoruz güneşte. Başka çaremiz yok” diye konuştu. Evinde de elektrik kesintisi olduğunu vurgulayan esnaf, teller biraz ısındığında otomatikman elektriklerin kesildiğini kaydederek, "Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz" diye tepki gösterdi.

Bir başka esnaf, Enerjisa önünde ampul kırarak, elektrik kesintilerini protesto etti. Eskiden Samandağ’da mahallelere elektrik geldiğinde eski döneme veda anlamında gaz lambalarının kırıldığını hatırlatan esnaf, "Şimdi elektrik kesintileri nedeniyle protesto anlamında enerji önünde elektrik lambasını kırıyorum. Geriye döndüğümüz için, bizi geriye döndürdükleri için" dedi.

"ELEKTRİK OLAN YERDEN, ELEKTRİK OLMAYAN YERE SEYYARLAR ÇEKİYORUZ"

Dükkanına düşük voltaj elektrik verildiği için sadece düşük aydınlatma yapabildiğini belirten esnaf şunları söyledi:

"Tek faz var. Aslında çalışmıyor, bir faz çalışıyor. Bir faz çalışmıyor. Onun için duy aldım. Yani bu fişte var ama lambada yok. Böyle bir durum, tek faz olunca böyle sorunlu kullanıyoruz. Ve elektrikle çalışan cihazları bozuyor. Çoğu zaman hepsi kesiliyor. İstisna bir durum, bir fazın olması. Ara ara geliyor ama daha çok kesik durumda. Yani mesela şu anda tek faz çalışıyor. İş yeri ama akşam kesilebilir. Yarın sabah kesilebilir. Evde de böyle burası iş yeri benim iş yerim. Evde de bu şekilde bazı odalarda elektrik var. Başka odalarda elektrik yok. Böyle kablolar çekiyoruz. Elektrik olan yerden, elektrik olmayan yere seyyarlar çekiyoruz."

"GECEYİ BATTANİYE ALTINDA GEÇİRDİK, SOĞUKTAN UYUYAMADIK"

Sadece dükkanlarda değil evlerde de elektrik kesintisi yaşanıyor. Üç kişi yaşadıkları evde elektrik kesintisinin hayatlarını olumsuz etkilediğini belirten bir ilçe sakini, "Dünden bu yana elektrik yok. Saat kaç oldu? Saat 13.00 gelecek dediler, gelmedi. Sabahleyin gelecek dediler. Yine gelmedi. Öğleden sonra 13.00 gelecek dediler. Yine gelmedi. 14.00 gelecek dediler. Bakalım gelecek mi? Bir var, bir yok. Bizim altımızdaki dükkanlarda iki tanesinde var. Diğerlerinde yok. Burada yeğenimde var. Üstte var, altta yok. Yani mahallenin içindeki çoğu meskenlerin çoğu elektriksiz. Elektriksiz kesinlikle sobamız yok, ısınacak. Yemeğimiz yemeğimizi pişiremedik. Soğuktan uyuyamadık, uykusuz kaldık. Klima yok, soba yok" şeklinde konuştu.

Battaniyenin sobanın yerini tutmayacağını, çok üşüdüklerini söyleyen Samandağlı, "Battaniye elektriğin yerini tutmaz ki. Çok üşüdük bugün. Bu gece kimse yatmadı. Ne biz ne yeğenim? Bu elektrik kesintisi depremden önce de vardı ama depremden sonra daha fazla olmaya başladı. Her hafta kesiliyordu, düzenleme yapılacak diye onarım bakımdan dolayı. Şu anda öyle bir şey yok" dedi.

"FATURA ÖDEME MERKEZİYİM. ELEKTRİK, İNTERNET YOK, İŞ YAPAMIYORUM"

Yeni yıldan bu yana elektriklerin kesik olduğunu vurgulayan başka bir esnaf, dükkanının fatura ödeme merkezi olduğunu, elektrik ve internet olmadığında iş yapamadığını belirtti. Bazı yerlerde elektrik olduğunu bazı yerlerde olmadığını vurgulayan esnaf, "Şu anda bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Şu anda benim işyerimde elektrik yok ama yandaki dükkanların bazılarında var. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Arıyoruz. Yok ‘saat 13.00’de gelecek, yok saat 14.00’de gelecek, yok bugün gelecek gelecek’ diyorlar. Biz bekliyoruz. Elektrik olmadığı için işimiz yürümüyor. Fatura kesemiyoruz" diye konuştu.

"YIL BAŞINI VE ERTESİ GÜNÜ ELEKTRİKSİZ GEÇİRDİK"

30 Aralık 2025 tarihinde elektrik kesintilerinden dolayı TEDAŞ'ı arayarak kayıt oluşturduğunu vurgulayan bir başka Samandağlı, şunları söyledi:

"Biz saat başı aradık. Ben arıyorum ayrı, yeğenlerim arıyor ayrı, komşu arıyor ayrı. Kesinlikle elektrik gelmedi. 31 Aralık'ta da elektrik gelmedi. Elektriksiz geçirdik yılbaşını. Aramalarda da gösterebilirim size. Her bir konuşmam 5 dakika, en son konuşmam 9 dakika sürdü. Yani bize hep söyledikleri arkadaşlarımız saha çalışma sahasındadır. Arızayı getirmeye çalışıyor ama giderilen bir arıza yok. En sonunda isyan noktasına kadar geldik. Müşteri hizmetlerine şey ediyoruz. Bana söyleyin, hangi sahadalar, hangi istasyondalar, gidip onlarla konuşalım. Yetkili bulamadık ya. Müşteri hizmetleri dışında bir yetkili yok, onlar da hep bizi ötelediler."

"BU KADAR ANLAYIŞLI İSELER -2 DERECEDE BİRKAÇ SAAT YAŞASALARDI"

Yetkililerin "Bir saat sonra, iki saat sonra anlayış için anlayışınız için teşekkürler" deyip telefonu kapattığına dikkat çeken Samandağlı vatandaş, "Biz bu kadar sorun yaşıyorken anlayışlı olmak zorunda değiliz. Eğer gerçekten kendileri anlayışlıysa -2 derecede birkaç saat yaşasaydılar. Böyle bir yani böyle insanları mağdur edip sonra anlayışınız için teşekkür anlayış beklemek aymazlıktan başka bir şey değil. Valla ben o gece ayaklarımı sıcak suyla ısıttım" ifadelerini kullandı.

"HATAY'IN NERESİ KALKINDI, GÜN GEÇTİKÇE GERİ GİDİYORUZ"

"Hatay kalkındı" kelimesinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken vatandaş, "Battaniye, yorgan altına girdik. Sıcak su ısıtarak, ısındık. Böyle bir dünya yok. Bu zamanda ona bakarsan Hatay kalkınmış. Neresi kalkınmış? Hatay'ın neresi kalkındı? Biz gün geçtikçe geri gidiyoruz. Ateşin ilk bulunduğu dönemlere dönüyoruz neredeyse" sözleriyle tepki gösterdi.

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI EMRAH KARAÇAY: 48 SAATE VARAN ELEKTRİK KESİNTİSİ KABUL EDİLEMEZ

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarından bu yana altyapı ve şebeke güçlendirme çalışmaları gerekçesiyle elektrik dağıtım şirketine belediye olarak her türlü kolaylığın sağlandığını hatırlattı. Yurttaşların aylardır büyük bir sabır gösterdiğini belirten Karaçay, özellikle son bir haftada bazı mahallelerde 48 saate varan kesintilerin yaşandığını ve bunun hem hanelerde hem de iş yerlerinde ciddi mağduriyet yarattığını ifade etti.

Yaşanan durumun 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayan Karaçay, sorunun çözümü için ilgili kurum yetkilileriyle görüşmeler yaptığını belirterek, "İlçe halkımız üzerine düşeni yapmış, gösterebileceği en büyük sabrı göstermiştir. Artık dağıtım şirketi de üzerine düşeni yapmalı, mazeret üretmeyi bırakıp mağduriyeti derhal gidermelidir" çağrısında bulundu.

EMO HATAY ŞUBESİ: ON BİNLERCE YURTTAŞ 48 İLA 72 SAATTİR ISINMA VE İLETİŞİMDEN UZAK

EMO Hatay Şubesi de yaptığı açıklamada, on binlerce yurttaşın 48 ila 72 saattir elektriksiz, ısınma ve iletişimden uzak durumda olduğunu kaydetti. Özellikle bebekler ve yaşlıların hipotermi riskiyle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, acil ve kalıcı önlemler alınması çağrısında bulunuldu. EMO, altyapının güçlendirilmesi, bakım ve onarım çalışmalarının düzenli hale getirilmesini ve kesintilere ilişkin şeffaf, saatlik bilgilendirme yapılmasını istedi.