Samandağ Kurtderesi'nde talan: TOMA'larla girdiler, ağaçları söktüler

Ada Sude ATAK

Hatay Samandağ Kurtderesi Mahallesi’nde, 'acele kamulaştırma' kararıyla tarım arazilerine el konulmasına karşı köylülerin direnişi sürerken, sabah saat 06.00 sıralarında çevik kuvvet ve TOMA'lar eşliğinde bölgeye gelen ekiplerle narenciye bahçelerinde ağaç kesimi başlandı. Bazı yurttaşlar sinir krizi geçirirken, bazı köylüler ise kepçelerin önüne yatarak ağaçları korumaya çalıştı. Yurttaşlar, güvenlik güçleriyle birlikte gelen ekiplerin ağaçlarını kökünden söktüğünü belirterek "Biz buraya inşaat yaptırmayacağız, ağaçlarımızı söktürmeyeceğiz” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede yurttaşlara tahsis edilmek üzere toplu konut projesi yapılması kapsamında acele kamulaştırma kararı verilen alanlarından biri de Kurtderesi Mahallesi. Mahallede, acele kamulaştırma kararına karşı açılan dava sürerken iş makineleri mahalleye girmesi tepki çekti. Yurttaşlar “Devlet benim evimi alıyor arsamı alıyor varımı yoğumu alıyor. Bu yasakları koyan mı, bize bu zulmü yaşatan mı, bizim her şeyimizi elimizden alan mı haklı? Biz hakkımızı koruyoruz sadece. Malımızı ekmeğimizi toprağımızı koruyoruz. Ama burada bize bu zulmü yapanın hiçbir hakkı yok. Burada kim suçlu ya da kim haklı? Bizim şikayetçi olmamız lazım onlardan, onlar bizim malımızı gasp ediyorlar” diyerek yaşananlara isyan etti.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Kurtderesi Mahalle sakini Bereket Kılınç, iş makinelerinin alanda yüzde 70’e yakın ağacı kestiklerini söyledi. Kılınç şu ifadeleri kullandı: “Önceden de geldiler ağaçlarımızı kesmek için ama izin vermedik gönderdik. Bugün saat sabah 5 buçuk gibi direkt 5-6 tane kepçeyle beraber yolları kapatıp tüm bahçelere saldırdılar. Hemen hemen yüzde 70’e yakın ağaç katliamı yaşandı. Sonuçta biz kepçeleri durdurmaya çalışsak bile oraya zarar veriyorlar dakikalar içinde. Burası tapulu alan, hazine veya vakıf arazisi değil. Herhangi bir talebimiz ve sıkıntımız yok ama bizim aklımızla dalga geçer gibi kovalamaca oynuyorlar, bir sağdaki kepçeye bir soldaki kepçeye koşuyoruz” dedi. Sonuna kadar direneceklerini ve geri adım atmayacaklarını belirten Kılınç, sözlerini şöyle bitirdi: “Biz Hatay Samandağ’da deprem mağdurlarıyız, TOKİ ihtiyaçlarımızı karşılamak için inşaat yapılacağını söylüyorlar ama öyle bir şey yok. Bir mağduriyeti giderirken başka mağduriyetler yaratılıyor. Bunlar sadece keşke mağduriyet yaratsa, 50-100 yıllık ağaçlarımızı katlederek bizim geçimimizi ve yaşam alanlarımızı da engelleyerek bizi burada çırılçıplak bırakmak istiyorlar. Biz de direneceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız.”

NE OLMUŞTU?

Samandağ’da 6 Şubat depremleri sonrası yapılacak konut projeleri için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, tapulu tarım arazileri bu kapsamda TOKİ projelerine devredilmek istenmişti. Zeytin ve narenciye ağaçları bu kararlar gerekçesiyle daha önce de sökülmüş, köylülerle güvenlik güçleri karşı karşıya gelmişti. Karar sonrası aralarında Kurtderesi, Mağaracık, Hıdırbey ve Vakıflı’nın da olduğu bölgelerde yurttaşlar tapulu tarım arazileri için dava açmıştı. Kurtderesi’nde geçen hafta 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında yurttaşların tapulu arazilerine polis eşliğinde iş makineleri sokulmuştu.