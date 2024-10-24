Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samandağ’da bahçe yangını söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 17:51
  • Giriş: 24.10.2024 17:51
  • Güncelleme: 24.10.2024 17:52
Kaynak: İHA
Samandağ’da bahçe yangını söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı.

Mahallede bulunan bir bahçede yangın çıktı.

Yangını gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında bahçe zarar gördü.

BirGün'e Abone Ol