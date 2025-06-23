Samandağ’da bir haftadır sular kesik, halk tepkili

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden su kesintisi, ilçe genelinde yurttaşları zor durumda bıraktı. Su kesintisi, depremzedelerin günlük yaşamının yanı sıra ticari faaliyetleri de zorlaştırdı. Bölge esnafı, temizlik, servis ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Yurttaşlar, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (HATSU) tankerle su talep ettiklerini ancak bu taleplerinin de karşılık bulmadığını kaydetti. HATSU kaynakları ise kuraklıktan ötürü bölgedeki sondaj çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşandığını, gelecek hafta sorunun giderileceğini kaydetti.