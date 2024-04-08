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Samandağ’da çıkan ev yangını söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 16:08
  • Giriş: 08.04.2024 16:08
  • Güncelleme: 08.04.2024 16:09
Kaynak: İHA
Samandağ’da çıkan ev yangını söndürüldü

Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydan geldi. 

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