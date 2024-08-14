Samandağ’da hak gasbına karşı yürütülen mücadele zaferle sonuçlandı: Rezerv alan kararı iptal edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan kentlerde rezerv alan tartışmaları giderek büyürken Hatay’da konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin yaklaşık 1 yıldır verdiği mücadele kazanımla sonuçlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçeye ilişkin rezerv alan uygulamasını iptal ettiğini duyurdu.

Bakanlığın kararında şu ifadeler yer aldı:

"Hatay ili, Samandağ İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları verilen yaklaşık 1,60 hektar büyüklüğe sahip alanda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlar Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Bakanlık Makamı’nın 23.08.2023 tarih ve 7213599 Olur’u ile tesis edilen “Rezerv Yapı Alanı” belirlenmesine yönelik işlem, alan içerisinde taşınmazı bulunan maliklerin “yerinde dönüşüm” esasına dayalı olarak uygulama yapılabilmesine olanak sağlanması talebiyle yapılan yazılı ve sözlü başvuruları göz önünde bulundurularak Bakanlık Makamı’nın 29.07.2024 tarih ve 75585 sayılı Olur’u ile iptal edilmiştir."