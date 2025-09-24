Samandağ’da mandalina bahçeleri için nöbet: Polis müdahale etti, bazı yurttaşlar hastaneye kaldırıldı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde TOKİ inşaatı için tapulu mandalina bahçelerine el konulmasına karşı çıkan Kurtderesi Mahallesi halkı, sabah saatlerinde çevik kuvvet ve iş makineleriyle yapılan baskına karşı direnişe geçti. Polis müdahalesinde bazı yurttaşlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, TOKİ inşaatı için tapulu mandalina bahçelerinin yok edilmesine karşı nöbet tutuyor.
Sabah saatlerinde mahalleye çevik kuvvet polisleri ve iş makineleriyle baskın yapıldı. Nöbet çadırı basılırken, iş makinelerinin arazilere girmesi için yol açılmaya çalışıldı.
Köylüler, topraklarını savunmak için iş makinelerinin önüne geçti. Çıkan arbedede polisin müdahalesi sonucu bazı yurttaşlar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kurtderesi halkı, tapulu arazilerinin TOKİ inşaatına kurban edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.
Mahallede bekleyiş sürüyor.