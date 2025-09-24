Samandağ’da mandalina bahçeleri için nöbet: Polis müdahale etti, bazı yurttaşlar hastaneye kaldırıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde TOKİ inşaatı için tapulu mandalina bahçelerine el konulmasına karşı çıkan Kurtderesi Mahallesi halkı, sabah saatlerinde çevik kuvvet ve iş makineleriyle yapılan baskına karşı direnişe geçti. Polis müdahalesinde bazı yurttaşlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: İmre Azem