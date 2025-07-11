Samandağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da hafif ticari araçla, otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi çevreyolu Deniz Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafif ticari araçla, Mercedes Benz marka otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.