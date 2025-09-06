Samandağ’da yurttaşlar sökülen ağaçların yerine yenilerini dikti

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde, “acele kamulaştırma” kararıyla tarım arazilerine el konulmasına karşı yurttaşların tepkisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde polis eşliğinde bölgeye gelen ekipler narenciye bahçelerinde ağaçları kesmişti. Yurttaşlar bu sabah bölgeye fidan dikti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kurtdere Mahallesi Adem Nural İlkokulu önünde bir araya gelen yurttaşlar yok edilen ağaçların yerine fidan dikti. Yurttaşlar, “Konut sorununu bahane ederek doğayı talan edenlere, geçim alanlarını yok etmek isteyenlere” karşı tepki gösteren mahalleli, “insanların tapulu malına zorla girerek narenciye ağaçlarını zeytin ağaçlarını ezdiler, ağaçları yok ettiler” dedi. Yurttaşlar tapularını göstererek, “Ağaçlarımızı da diktik, sonuna kadar buradayız, direneceğiz” diye tepki gösterdi.

BİZ HAK MÜCADELESİ VERİYORUZ

Bir yurttaş, “Hiçbir mahkeme kararı olmadan arazilerimize girdiler. Sermayedarlar paralını alıp buradan defolsunlar” dedi. Bir başka yurttaş da "Biz hak mücadelesi veriyoruz, vermeyeye devam edeceğiz. İnadına yaşatacağız" diye konuştu.

"TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yurttaşlar, “Biz bu toprağın köküyüz. Ne kadar yıkarsanız yıkın; biz buradayız, gitmiyoruz. “Yılların emeğiyle yeşerttiğimiz portakal ve mandalina ağaçları, hiçbir kamulaştırma yapılmadan kepçelerle sökülüyor, eziliyor. Tapulu arazilerimize izinsiz girilerek doğa da emeğimiz de yaşam alanlarımız da yok sayılıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

“Yaşamı filizlendirmekten, toprağımıza sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz” diyen yurttaşlar, doğa ve yaşam alanlarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.