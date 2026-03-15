Samandağ’daki beton santralı projesine mahkeme freni

Hatay, 6 Şubat depremlerinin ardından, formaliteye dönen ÇED süreçleriyle kurulan beton santralları ve taşocakları nedeniyle adeta zehir saçan bir şantiyeye döndü. Samandağ Atatürk Mahallesi’indeki beton santralı ise bunlardan yalnızca biri.

Son olarak bölge halkı, Samandağ’da Hatay Valiliği Çevre İl Müdürlüğü’nün Gürkal İnşaat tarafından, yapılması planlanan hazır beton üretim santralı için "ÇED kapsam dışı" kararına karşı işlemin iptali istemiyle Hatay 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında, aynı projeye ilişkin daha önce verilen "ÇED gerekli değildir" kararının Hatay 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. Bu kararın ardından şirketin üretim kapasitesini düşürerek yeniden başvuru yaptığı ve bu başvuru üzerine il müdürlüğü tarafından "ÇED kapsam dışı" kararı verildiği belirtildi. Kararda, önceki yargı kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporlarında santralın çevre, tarım alanları ve yerleşim yerleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildiği ifade edildi.