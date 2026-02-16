Samanların üzerini kapatmak isterken akıma kapılıp, öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde samanların üzerini kapatmak isterken yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılan Enver Keklik (30), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çıkrık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Enver Keklik, samanların üzerini kapatmak isterken yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keklik, ambulansla götürüldüğü Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Keklik'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI