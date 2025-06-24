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Samanlık deposunda yangın: 200 balya saman kül oldu

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 14:37
  • Giriş: 24.06.2025 14:37
  • Güncelleme: 24.06.2025 14:37
Kaynak: İHA
Samanlık deposunda yangın: 200 balya saman kül oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan samanlık deposunda yangın çıktı. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kaynarca Müezzinler Mahallesi’nde R.M.’a ait samanların içerisinde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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