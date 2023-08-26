Samanlık yangınında 60 balya ve 1 ton dökme saman kül oldu

Burdur’da samanlıkta çıkan yangında 1 ton dökme saman ve 60 adet saman balyası küle döndü.





Yangın, 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Tuğcu’ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında bir ton dökme saman ve 60 adet saman balyasının yandığı öğrenildi.