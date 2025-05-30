Şam’da yeniden ABD bayrağı

Dış Haberler

Suriye’nin başkenti Şam’daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı uzun yıllar sonra yeniden göndere çekildi. Suriye haber Ajansı SANA’ya göre yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Washington’un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi.

ABD’nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012’de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.

Öte yandan Rojava Özerk Yönetimi ile HTŞ hükümeti, Hol Kampı’nda kalan Suriyelilerin tahliye edilmesi ve kendi bölgelerine geri döndürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama, Rojava’da yerinden edilmiş kişilerden ve mülteci kamplarından sorumlu yetkili Şeyhmus Ahmed’den geldi.

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi’nin resmi Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Rojava ve Şam yetkililerinin geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirdiği ve burada “Hol Kampı’ndaki Suriyeli ailelerin tahliye edilerek kendi bölgelerine geri dönmelerini sağlayacak ortak bir mekanizma kurulması” konusunda uzlaştıkları belirtildi.