Şam’dan ülkedeki silahlı gruplara 10 gün süre

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki tüm yaptırımları kaldırması ve Suudi Arabistan ile Katar’ın Dünya bankasına olan 15,5 milyon dolarlık borcunu ödemesinin ardından Şam’daki cihatçı yönetim, ülkedeki hakimiyetini pekiştirme adımları atıyor. Suriye’deki Cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) geçici yönetiminin Savunma Bakanlığı, ülkede entegrasyon süreci dışında kalan silahlı gruplara en geç 10 gün içinde merkezi orduya katılma talimatı verdi.

Şam yönetiminin silahlı grupları tek çatı altında toplamaya çalıştığını hatırlatan Savunma Bakanı Ebu Kasra, çağrıya uymayan gruplara karşı önlemler alınacağını duyururken buna dair ne tür adımlar atılacağı ve orduya katılmaya çağrılan grupların hangileri olduğuna dair detay verilmedi. Öte yandan Şam yönetimi, Beşar Esad döneminde işlenen suçları araştırmak ve akıbeti bilinmeyen on binlerce kayıp kişiyi bulmak üzere bir komisyon kuracağını açıkladı.