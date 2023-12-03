Sami Uğurlu: "Çok daha farklı skor çıkabilirdi"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi 4-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, takımın oyununda değişiklik yapmak istediğini söyledi.

Sami Uğurlu, karşılaşma sonrası Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bu karşılaşmada oyuncuların sahada istediği şeyleri yapabildiğini aktaran Uğurlu şunları söyledi:

"Takım olarak bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu oyundan futbolcular da zevk alıyor. Geçiş oyununa takımdaki oyuncular uygun. Koşu mesafelerinde şu an istediğimiz seviyede değiliz. İstediğimiz koşu mesafelerini yakaladığımızda çok daha zevkli bir oyun çıkacak. Bireysel hatalardan basit goller yedik ama oyuncu değişiklikleriyle orta sahayı güçlendirip dinamizm anlamında artıya geçtik. Çok daha farklı skor çıkabilirdi. Gaziantep FK takımı da az gol yiyen bir takım. Bundan sonraki maçlarda gelişme göstereceğiz. Oyuncularımız daha çok genç. Yasin Özcan ve Taylan Utku Aydın gibi takıma adapte etmek istediğimiz oyuncular var. Eren Elmalı'yı da 3. ligden alıp A Milli Takım'a gitmesini sağlayan benim. Övülmek istediğim için söylemiyorum. Benim görevim bu. Genç oyuncular, takımda süre alamadıktan sonra bu işin bir anlamı kalmıyor."