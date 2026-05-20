Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara’da 4 konser verecek

Dünya müziğinin tanınan isimlerinden Sami Yusuf, “Rooted” konserleriyle Türkiye’ye dönüyor. Sanatçı, 23 ve 24 Haziran 2026’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 ve 28 Haziran 2026’da ise Ankara ATO Congresium’da sahne alacak.

Yusuf’un Türkiye’deki yeni konser serisi, bir önceki büyük buluşmanın ardından daha yakın ve daha akustik bir deneyim olarak duyuruldu. Sanatçı, geçen yıl Yenikapı Festival Park’ta “Ecstasy: Between Two Seas” konseriyle 25 bin kişilik bir dinleyici kitlesiyle buluşmuştu.

FONS SOPHİAE COLLECTİVE SAHNEDE OLACAK

“Rooted” konserlerinde Sami Yusuf’a, kendi kurduğu dünya müziği orkestrası Fons Sophiae Collective eşlik edecek. Çin, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Fas, Azerbaycan ve Türkiye’den müzisyenleri bir araya getiren topluluk, konserlerde akustik ve kültürlerarası bir sahne dili kuracak.

Ney, ud, balaban, bağlama ve kemane gibi enstrümanların yer alacağı konserlerde, İpek Yolu’nun farklı müzik gelenekleri Türkiye sahnesinde buluşacak. Programda Sami Yusuf’un sevilen eserlerinin yanı sıra zamansız klasiklere de yer verilmesi bekleniyor.

“TÜRKİYE’YE GERİ DÖNÜYORUM VE BU SEFER FARKLI HİSSETTİRİYOR”

Sami Yusuf, Türkiye konserlerine ilişkin açıklamasında bu kez daha samimi ve derinlikli bir buluşma tasarladığını söyledi.

Yusuf, “Türkiye, sana geri dönüyorum ve bu sefer farklı hissettiriyor. Bu haziran ayında, İstanbul ve Ankara’ya dört derin ve samimi akustik akşam getirmenin derin onurunu yaşıyorum” dedi.

Sanatçı, sahneyi paylaşacağı müzisyenler için de “Her biri kendi geleneğinin müzikal bilgeliğini ve ruhunu taşıyan, tek bir sahnede buluşan ustalar” ifadelerini kullandı.

SAMİ YUSUF KİMDİR?

Londra’da büyüyen Sami Yusuf, dünya müziği alanında uluslararası ölçekte tanınan besteci ve yorumcular arasında yer alıyor. Bugüne kadar dokuz stüdyo albümü yayımlayan Yusuf, Royal Albert Hall, Wembley Arena, Paris Filarmoni ve Amsterdam’daki Royal Concertgebouw gibi önemli sahnelerde konserler verdi.

Sanatçının 2026’da yayımlanan konsept albümü “Ecstasy”, varlığın dört âlemini konu alan, tamamen akustik dokuz bölümlük bir ruh yolculuğu olarak tanımlanıyor. Albüm, Global Müzik Ödülü Altın Madalyası’na layık görüldü.

Fons Sophiae Collective ise Sami Yusuf tarafından kurulan ve dünyanın farklı müzik geleneklerinden ustaları bir araya getiren bir dünya müziği orkestrası olarak öne çıkıyor. Topluluk, farklı kültürleri aynı sahnede yan yana getiren yapısıyla Yusuf’un son dönem konserlerinde önemli bir yer tutuyor.

KONSER TAKVİMİ:

Sami Yusuf, 23 ve 24 Haziran 2026’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 ve 28 Haziran 2026’da Ankara ATO Congresium’da sahne alacak.