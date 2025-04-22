Şamil Tayyar: "Cumhur İttifakı'nda bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim"

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, 'Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğuna' dair iddialara ilişkin konuştu.

Konuyu TGRT Haber'de katıldığı yayında değerlendiren Tayyar, "Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim" dedi.

Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakın zamanda bir araya geleceğine dair bir bilgi edindiğini de aktardı.

"ERKEN SEÇİM İKTİDAR AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ BİR CÜMLE"

Erken seçimin telaffuz edilmesinin iktidar açısından tehlikeli olduğunu belirten AKP'li Tayyar, şunları söyledi:

"Erken seçim iktidar açısından çok tehlikeli bir cümle. İktidarın ortaklarından birisinin Türkiye'yi erken seçime götürmesi demek; bürokrasinin, yargının durması, yatırımcıların planlarını buna göre yapması demektir. Sistem, çarkın işleyişi tıkanır. Türköne, bu kadar önemli bir problemi MHP adına kamuoyuna taşıyormuş gibi izlenim bıraktı. Çünkü sözlerinde 'yapacak', 'edecek' gibi tamamen hüküm sözleri yer aldı. Bugün MHP'den tavrını gösterecek bir açıklama yapılmasını bekledik. Şu ana kadar resmi hiçbir açıklama gelmedi. Sadece Sinan Burhan, İsmail Özdemir'i (MHP Genel Başkan Yardımcısı) arıyor. Özdemir, 'Türköne'nin sözleri şahsi düşüncesidir. Devlet Bey'in erken seçim düşüncesi bellidir' diyor.

'BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYOR'

MHP'den yapılan paylaşımla bir mesaj verildi. Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim. Muhtemelen Erdoğan ve Bahçeli, bu tarz görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için yakın zamanda bir araya gelecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim. AK Parti ve MHP arasında ne kadar mevzu varsa bütün bunlar çok yönlü değerlendirilecektir."