Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e tepki: Mahkeme heyeti başkanı değilsiniz, hüküm veremezsiniz

AKP'li Şamil Tayyar ile Cem Küçük, TGRT canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması ile ilgili tartışma yaşadı.

MASAK ve BDDK raporlarının tartışıldığı programda Küçük, "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum" dedi.

Küçük'ün sözlerine tepki gösteren Tayyar, "Hüküm kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapamazsınız. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil. Cem Küçük mahkeme heyeti başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirirsiniz ama hüküm veremezsiniz" dedi.

Şamil Tayyar, şöyle devam etti: "Burada hüküm veriyorsun, sonra da herkesin verdiğin hükme uymasını istiyorsunuz. Bak, hüküm veriyorsun. Ondan sonra da herkesin buna uymasını istiyorsun. Olur mu?"

Cem Küçük ise bunun üzerine, "Aynı şeyi sen de yapıyorsun başka konularda. Ben iddiaların kuvvetli olduğunu söylüyorum" yanıtını verdi.

Küçük’ün MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirten Tayyar ise, şunları kaydetti: "BDDK raporu da MASAK raporu da bir kutsal metin değildir. Burada açık açık söylüyorsun, itiraz ediyorum. 66 milyar diyorsun. 66 milyar kredi çekmiş, orada raporda yazıyor. 20 milyarı eski kredi borçlarına karşılık ödenmiştir diyor. Bunu söylüyor musun?"