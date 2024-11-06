Şamil Tayyar'dan Mehmet Metiner'e Bahçeli yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini açıklaması ve 'umut hakkından' faydalamasına yönelik çağrısı AKP'de de iç tartışmalara yol açtı.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, dün yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin çağrısından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberdar olmadığını ve buna sıcak bakmadığını, karşılığında DEM Partili belediyelere atanan kayyumdan ise Bahçeli'nin haberinin olmadığını öne sürdü.

Tayyar, bahsettiği fikir ayrılıklarının yeni bir erken seçimi tetikleyebileceğini söyledi. Tayyar'a itiraz eden AKP'li Mehmet Metiner ise hafta başında Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunarak bir fikir ayrılığı bulunmadığını iddia etti.

METİNER: "YANLIŞ VE ZARARLI BİR TUTUM"

Metiner, "Sayın Bahçeli’nin sözlerine ve çıkışına Reis’imizin çok daha güçlü bir dille arka çıktığı bir süreçte ısrarla sanki bu bahiste iki lider arasında görüş ayrılığı, fikir çatışması ve atışma varmış gibi bir algı oluşturmaya dönük beyanlarda bulunmak, hangi niyetin ürünü olursa olsun yanlış ve zararlı bir tutumdur" sözleriyle Tayyar'a itiraz etti.

"SİYASİ KOMPLİKASYONLARI OLABİLİR"

Konuyla ilgili son paylaşım bugün Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Bahçeli'nin teklifinde ısrarlı olduğunu hükümetin ise buna mesafeli durduğunu söyledi. Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla hükümetin kayyum uygulamalarının birbirine taban tabana zıt olduğunu belirten Tayyar, "Taban tabana zıt, kayyım ve Öcalan projesi arasındaki paradoksu kimse izah edemiyor. Zihni bulanıklığı giderecek bir ortak nokta bulunamazsa, sorunun siyasi komplikasyonları olabilir" dedi.