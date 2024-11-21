Şamil Tayyar'dan Ufuk Uras açıklaması: "Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras'la görüşmesinin ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medyadan açıklama yaptı. Tayyar, "Ufuk Uras, MHP Lideri Bahçeli’yle görüştükten sonra medyanın ilgi odağı oldu. O da tadını çıkarıyor. Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor" dedi. "Cumhur ittifakının kamuoyuna sağlam bir bilgilendirme borcu bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Tayyar, sözlerini "Ne yazık ki böyle durumlarda algılar, olgunun önüne geçer" diye sürdürdü.

Tayyar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Ufuk Uras, MHP Lideri Bahçeli’yle görüştükten sonra medyanın ilgi odağı oldu.

O da tadını çıkarıyor.

Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor.

Kısmı af çıkabilirmiş, Anayasa’da ana dille ilgili düzenleme olabilirmiş vesaire.

Devlet Beyle görüştükten sonra konuşunca bu ifadeleri ciddiye alınıyor haliyle.

AK Parti yöneticileriyle konuştuğumda ‘yok böyle bir şey’ diyorlar ama iki lider arasındaki mutabakatın içeriğinden pek haberdar olmadıklarından ‘yok’ demelerinin ne kadar hükmü var, o da tartışılır.

Maalesef.

Bahçeli’nin Öcalan çıkışıyla başlayan süreçle ilgili kamuoyu bilgilendirilmediği için herkes el yordamıyla yön tayin ediyor.

Bu zihni karmaşada ‘tam mutabakat halindeyiz’ veya ‘fitneciler aramızı bozamaz’ şeklindeki yüksek perdeden konuşmalar, derde deva olmuyor.

Velhasıl, Cumhur ittifakının kamuoyuna sağlam bir bilgilendirme borcu bulunduğunu düşünüyorum.

Aksi halde üçüncü kişiler suyu bulandırmaya, ilgili/ilgisiz iddiaları gündeme taşımaya devam eder.

Ne yazık ki böyle durumlarda algılar, olgunun önüne geçer.

Gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan 780 bin kilometrekarelik tüm vatan sathını tur atar."

Ufuk Uras, MHP Lideri Bahçeli’yle görüştükten sonra medyanın ilgi odağı oldu.



O da tadını çıkarıyor.



Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor.



Kısmı af çıkabilirmiş, Anayasa’da ana dille ilgili düzenleme olabilirmiş vesaire.



Devlet Beyle görüştükten sonra konuşunca bu… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 21, 2024

NE OLMUŞTU?

Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Uras, "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim" demişti. Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Uras, konuyla ilgili basına açıklamalar yapmıştı.