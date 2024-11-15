Şamil Tayyar ile Ayhan Ogan birbirine girdi: "Münafık", "Sorosçu"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısıyla ilgili "PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor" sözlerine eski AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan ise Tayyar'a yanıt verdi. İkili arasında sosyal medyada polemik başladı.

"Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek" yazan Tayyar'a Ogan, "Külliyede Soros'un gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır" diye cevap verdi.

İkili arasındaki tartışma şöyle:

Şamil Tayyar: "Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’

Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar. Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var.

Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır. Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir.

Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler. Hatırlatmış olayım."

Ayhan Ogan: "Mehmet Uçum'un ne dediğini, Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak" diye tabir eder eskiler.

Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne. Herkes belli de siz kimsiniz!"

Şamil Tayyar: "Teşbihte hata olmaz derler. …başına vurdum, ses arkasından geldi"

Şamil Tayyar: "Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum. Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım. AK Parti’ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek. Sizi Sorosçular sizi."

Ayhan Ogan: "Külliye de sorosun gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır."



