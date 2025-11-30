Şamil Tayyar ile Mehmet Metiner birbirine girdi: “Bak müptezel!”

Eski AKP'li milletvekilleri Şamil Tayyar ile Mehmet Metiner arasındaki süreç polemiği adeta kavgaya dönüştü. Şamil Tayyar, Metiner'e "müptezel" diye hitap ederek sert açıklama yaptı. Bunun ardından yanıt veren Metiner ise "Söyleyene bakarım adam mı diye?" dedi.

Tayyar, sosyal medyadan yaptığı son açıklama şunları ifade etti:

"Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor.

Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim.

Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter.

Bak müptezel!

AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor.

Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil.

Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak."

— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 30, 2025

METİNER'DEN CEVAP: “LAFA BAKARIM LAF MI DİYE, SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DİYE?” NOKTA.

Metiner, Tayyar'ın bu açıklamasını takiben bir paylaşım yaptı ve "'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye?' Nokta." dedi.

-“Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye?”



— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 30, 2025

NE OLMUŞTU?

Şamil Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" demişti.

Öcalan'ın İmralı görüşmesi esnasında “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” dediği iddiasını MHP'ye sorduğunu ifade eden Metiner ise, "Bana verdiği yanıt aynen şu oldu: SAÇMALAMIŞ!" paylaşımı yaptı. Metiner şunları ifade etti:

"MHP’DEN ŞAMİL TAYYAR’A SERT YANIT

Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum.

Bana verdiği cevap aynen şu oldu:

SAÇMALAMIŞ!"