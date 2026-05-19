Şamil Tayyar, Veli Ağbaba ile konuşmasını anlattı: "Siyah poşet olayı doğru değil"

AKP'li Şamil Tayyar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve hakkındaki iddialara yanıt verdiğini aktardı.

Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Az önce CHP’li Veli Ağbaba aradı, nezaketsizlik etmedi, sakince hem iddialara hem sorularıma cevap verdi. Öncelikle teşekkür ederim, asgari nezakette buluşmak önemli.

İlk olarak Gökhan Cumalı’yı anlattı, İstanbul ve Ankara’da kendisine şoförlük yapan birisiymiş. Yazışmalara ilişkin özetle şunu söyledi:

“O tarihte Malatya Büyükşehir adayıydım. Masraflarım, kampanya harcamalarım vardı. Para almadım, borçlarımı ödesin diye Gökhan’a ben gönderdim. Ağustos 2024’de de yurtdışına giderken çantamda para vardı, onu sordum. Bunun gibi çok yazışmam var, şoförüm olduğu için otoparka girerken çıkarken sorarım ederim. Burada usulsüz tek kuruş varsa namerdim, tekrar edeyim borçlarımı ödesin diye parayı ben gönderiyorum.”

"POŞET OLAYI DOĞRU DEĞİL"

Ağbaba’yı bulunca içinde 250 bin dolar bulunan kayıp siyah poşet vakasını da sordum.

Şöyle dedi:

“Kesinlikle, hiçbir dönemde böyle olay olmadı, meclis başkanına da sorabilirsiniz. Tüm sevdiğim insanların başına yemin ederim ki poşet olayı doğru değil.”

Savunma hakkı kutsaldır, aynen paylaşıyorum. Takdirlerinize."