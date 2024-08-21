‘Samimi’ beyan tahliye ettirdi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 19 ay geçerken, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor. Yıkılan binaların sorumlularından AKP’li isimlerin de yer aldığı pek çok kişi tahliye edilirken; yıkılan çok sayıda site ve binayla ilgili henüz iddianame bile hazırlanmadı. Yıkılan binalarla ilgili bazı gelişmeler şöyle:

Üzümkent Sitesi: Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde bulunan Üzümkent Sitesi’nin müteahhitleri Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz, “samimi beyanları” nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Dosya kapsamında 1 sanık firari ve 6 sanıkta tutuksuz yargılanıyor. İlk duruşma 25 Ekim’de Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sueda Kent Sitesi: Adıyaman’ın Merkez ilçesi’ndeki Sueda Kent Sitesi’nin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük 7.5 ay sonra tahliye edildi. Diğer sanık Ömer Yılmaz bulunamadı.

Atilla Eren Apartmanı: Hatay’ın Antakya ilçesindeki apartman için hazırlanan bilirkişi raporunda; proje dışına çıkıldığına dikkat çekildi. Dosya kapsamında; 3 müteahhit tutuklu, yapı denetim firması çalışanı Dilara Horoz ise tutuksuz yargılanıyor.

Özkan City Blokları: Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları’nın görülen ikinci duruşmada müteahhit Özkan kardeşler hakkında tahliye kararı verildi. Mehmet Özkan’ın diğer deprem dosyalardan tutukluğu ise devam ediyor.