"Samimi beyanlar" gerekçesiyle tahliye edilen AKP'li müteahhitler hakkında tutuklama talebi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 83 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi’nin AKP'li müteahhitlerinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karşı mahkemeye başvuru yapıldı.

Depremlerde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Üzümkent Sitesi de yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitede toplam 83 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Üzümkent Sitesi ile ilgili şüpheliler; Memet Nuri Tuğsuz, Şükrü İşitmen, Abdullah Çetin, Ahmet İşitmen, Battal Oral, Cuma Ali Türk, Hüseyin Güner, Mahmut Keremoğlu, Memet Subaşı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "Betonun kalitesinin düşük olabileceğine dair hem heyetimizin hem de keşfe katılan bilirkişilerin tespitleri de vardır" denildi.

Bilirkişi raporunda; yapım aşamasında görev alan statik fenni mesul ve müteahhit asli kusurlu, ilk ruhsata aykırı olarak yol kotu altındaki katı inşa etmeyen statik fenni mesul, müteahhit, yapı sahibi tali kusurlu tespit edildi. Betonarme proje müellifinin kusuru ise "betonarme projeler dosyada mevcut olmadığı" için tespit edilemedi.

"SAMİMİ BEYAN" GEREKÇESİYLE TAHLİYE!

Besni ilçesinde depremde yıkılan Üzümkent Sitesi’nin de aralarında bulunduğu 6 binanın müteahhitliğini üstlenen eski AKP Besni ilçe yönetim kurulu üyesi ve MÜSİAD üyesi Şükrü İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak 13 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Mayıs 2024 tarihli talebi ile Besni Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheliler Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz’a, “samimi beyanı gözetilerek, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağı kanaatine varılmakla, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebinin kabulü ile CMK’nın 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükmünün uygulanmasına” karar verdi.

YAKINLARINDAN MAHKEMEYE BAŞVURU

Edinilen bilgiye göre, Üzümkent Sitesi’nde yakınlarını kaybeden vatandaşlar avukatı aracılığıyla, sanıklardan Memet Nuri Tuğsuz, Şükrü İşitmen, Abdullah Çetin ve Ahmet İşitmen’in tutuklanması için Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz’un alınan ifadelerine atıf yapılan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"İşitmen ve Tuğsuz, gerçek dışı beyanlarda bulunarak 35 müştekinin ifadelerinin aksi yönünde beyanda bulunmalarına, 83 kişinin ölümüne sebep olmalarına karşın üzerilerine atılı suçlamalardan kurtulmaya yönelik varsayımsal ‘düşünüyorum, hatırlamıyorum, şirket kaşesi benden habersiz kullanılmıştır’ gibi hayatın olağan akışına ve mantığa aykırı beyanlarda bulunmuşsa da yaşanan tüm acılara rağmen Besni Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2024/28 Sorgu sayılı kararı ile ‘... şüphelinin samimi beyanı gözetilerek, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağı kanaatine varılmakla...’ şeklinde karar vermesi vicdani kanaat ilkesini yaralayan bir karar olup, 83 kişinin ölümüne sebep olan 4 bloktan A ve D 2 blok deprem anında saniyeler içinde tuzla buz olmuş diğer bloklar ise ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen sanıkların ‘samimi beyanları(!)’ gerekçesi ile haklarında adli kontrol kararı verilmesi hukuka aykırı olup ivedilikle sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etmekteyiz.

Sanıklar alınan ifadelerinde dava konusu sitenin müteahhidi olmadıklarını beyan ederek tüm sorumluluğu ölen inşaat mühendisi Aysun Eren’e yüklemeye çalışsalar da sanıkların ifadesi gerçeği yansıtmamakta, sanıkların söz konusu beyanlarına dayanarak adli kontrol kararı verilmesi ise ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırılık teşkil etmektedir. Zira sanıklar, inşaat işinde olması nedeniyle çizilen proje ile yapılan yapı arasındaki farklılıkları anlayabileceği gibi her inşaat alanında olduğu gibi inşaat alanında inşaatta kullanılan demir, kum, çimento, beton vs. Gibi inşaat malzemeleri bulunmasına ve 5 katlı binada kullanıma uygun olup olmayacağı gerek malzeme kalitesinden gerek sıva aşamasında olsa da yapılan işçilikten anlaşılabilmesine rağmen sanıklar tarafından gösterilmesi gereken dikkat ve özen yükümlülüğü gösterilmek yerine inşaatın bir an önce tamamlanarak dairelerin teslim edilmesi için para kazanma arzusu ile kanuna aykırı işlemler yapmışlar, insan hayatını hiçe saymışlardır."