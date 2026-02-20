Samimiyet sınavı

TBMM Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nca hazırlanan ortak raporun taslak metni, komisyonun 21’inci toplantısından oy birliği ile geçti. Ortak raporda doğrudan yer verilmeyen, “Umut Hakkı”, “İnfaz adaletinin sağlanması” ifadesiyle tarif edildi. Raporda öte yandan, kayyum uygulamasına ve demokratikleşme adımlarına yönelik öneriler de yer aldı.

Raporda, “Kritik eşik olarak” öngörülen PKK’nin silah bırakma süreciyle ilgili de öneriler sıralandı. Örgütün silah bıraktığının, “Devletin güvenlik birimlerince teyit ve tescil ile birlikte yeni aşamaya geçilmesi” önerildi. Komisyon, hukuk ve politik çerçevenin hayata geçirilmesi için “Silahların tamamen bırakıldığının teyidi” şartını koştu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

AKP ve MHP dışındaki, komisyonda temsil edilen tüm siyasi partiler sözlü itirazlarını kayda geçirdiği raporun oylanmasının ardından, “Şimdi ne olacak?” sorusu gündeme geldi. Meclis kaynakları, silahların bırakıldığına yönelik teyidin ardından, “Amaca özgü ve müstakil” bir yasal düzenlemenin hızla hayata geçirileceğini söyledi. Bu kapsamda, komisyonda temsil edilen siyasi partilerin de katkısıyla bir yasa önerisi hazırlanması öngörüldü. Muhalefet kaynakları, “Meclis’e yakışan, kamuoyu vicdanını rahatsız etmeyen bir yasa önerisi” hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Raporda, “Suça karışan örgüt üyeleri” ile ilgili bir önerinin yer almaması dikkati çekti. Komisyon üyeleri, suça karışmayan örgüt üyelerinin, “Denetim ve takip mekanizmaları” eşliğinde topluma kazandırılacağını, suça karışanlarla ilgili düzenlemenin ayrıntılarının ise Adalet Komisyonu aşamasında ele alınacağını söyledi.

Henüz taslak aşamasında olan ortak raporun, 23 Şubat haftasında nihai halini alacağı belirtildi. Raporun nihai halini almasının ardından geçilecek ilk aşamanın ise “Yasal düzenleme aşaması” olduğu bildirildi. Örgütün silah bırakmasının teyidinin ardından hazırlanacak yasa teklifi önerisinin Adalet Bakanlığı’nda görüşüleceği ve “Zaman kaybedilmeden” TBMM Genel Kurulu’na indirileceği kaydedildi.

AYM VE AİHM KARARLARI

Muhalefet, yasal düzenleme gerektirmeyen önerileri ise “İktidarın süreçteki samimiyet ödevi” olarak nitelendirdi. Bu kapsamda, “AYM ve AİHM kararlarına uyulması” ve “İfade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması" gibi önerilerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

SIÇRAMA ETKİSİ

Taslak rapora en net şerh düşen ancak “Sürecin ilerlemesi için” rapora "Evet" oyu kullanan DEM Partili kaynaklar da rapordaki tespitlerin zaman kaybetmeden yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Raporda, “Ana dil hakkının” yer almamasını, “Büyük eksiklik” olarak nitelendiren DEM Partililer, buna karşın AİHM ve AYM kararlarının uygulanması, infaz düzenlemesinin adalet ilkesiyle yeniden ele alınması ve kayyum uygulamalarına son verilmesi gibi önerilerin derhal hayata geçirilmesinin süreçte, “Sıçrama etkisi” yaratacağını dile getirdi.

RAPOR CUMARTESİ ANNELERİ İÇİN TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Meclis süreç raporuna ilişkin "Hayal kırıklığı" yorumunu yaptı. Açıklamada "Demokratikleşme ve toplumsal barış iddiasıyla hazırlanan bir raporda, zorla kaybetmeler gibi ağır, sistematik ve süreklilik arz eden insan hakları ihlallerinin yok sayılması; bu iddianın kendisiyle açık bir çelişki içindedir." Denildi.

Toplumsal barışın inkârla değil, hakikatin kabulüyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Dayanışma mağdurların sesini kısmakla değil, onların adalet talebini sahiplenmekle güçlenir. Demokrasi ise eleştirel hafızayı dışlamakla değil, geçmişle cesurca yüzleşmekle kök salar. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları eksiksiz uygulansın. Devlet, gözaltında kaybetme suçundaki sorumluluğunu kabul etsin. Gözaltında kaybedilenlerin akıbetleri açıklansın; kalıntıları ailelerine teslim edilsin.”