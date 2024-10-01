Şam’la görüşmelerin bir başlığı da Kürtler

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ile Şam’dan gelen ‘normalleşme’ açıklamalarını değerlendirdi. “Kısa bir süre önce Türk mevkidaşım ve Suriye’nin yeni dışişleri bakanıyla konuştum. Her iki tarafın da süreci yeniden başlatılacağını düşündüğüm bazı fikirleri var” diyen Lavrov, Türkiye-Suriye görüşmelerinin önemli bir başlığının da ‘Kürt meselesi olduğunu’ kaydetti.

ABD GÖRMEZDEN GELİYOR

Lavrov, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, Rojava’daki Kürtlere ilişkin “Suriye devleti çerçevesinde yaşamaktan başka çareleri olmadığını anlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Şüphesiz Kürt sorunu diğer konuların yanı sıra müzakerelerin önemli bir başlığı” diyen Lavrov, “Elbette müzakerelerde terör tehdidi ve sınır güvenliğine ilişkin diğer konuların yanı sıra Kürt meselesi de ele alınacak. 1980’lerde Aden anlaşması vardı ama artık yürürlükte değil ama anlaşmada Suriye ve Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte çalışması yönünde bazı ilkeler var. Bu ilkeler uygulanabilir ama elbette günümüz koşullarına uyarlanmaları gerekir” dedi.

Bir diğer sorunun ise ABD’nin Suriye ve Türkiye’nin çıkarlarını görmezden gelmeye devam etmesi olduğunu ifade eden Rus Bakan, “ABD, yasadışı bir şekilde Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında kalıyor ve Fırat Nehri’nin doğu yakasında, Suriye petrolünü çıkardıkları, Suriye buğdayını ve tahılını alıp sattıkları ve parayı kendilerine aldıkları bir yarı devlet kurdu” şeklinde konuştu.

KÜRTLER AYRIŞMALI

Suriye’deki Kürt örgütlere ilişkin de konuşan Lavrov şu ifadeleri kullandı: “Kürt örgütleri kendilerini terör gruplarından ayırmalı ve sonunda Suriye devleti çerçevesinde yaşamaktan başka çareleri olmadığını anlamalıdır. Bazı aşamalarda arabuluculuk yapmaya istekliydik. Liderlerini tanıyoruz, onlar da bizim pozisyonumuzun ne olduğunu biliyorlar. Onlara yardım etmek için bize geldiler. Trump, ABD askerlerini Suriye’den çekeceğini açıkladığında Kürt temsilciler hemen yanımıza geldiler. Kürtler Şam’la müzakere etmeli.”