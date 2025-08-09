SAMPA Otomotiv işçileri direniyor: "Ayrı düşersek kaybederiz!"

Samsun’da faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv’de beş aydır işten çıkarmalar, maaşların ödenmemesi ve mobbinge uğradıklarını belirterek geçtiğimiz günlerde gece vardiyasında iş bırakan işçiler, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Özçelik-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Çolak ile Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç da katıldı.

"BİRLİK OLURSAK KAZANIRIZ, AYRI DÜŞERSEK KAYBEDERİZ"

SAMPA’da işten çıkarılan Dursun Ali Özcan, yaptığı konuşmada sendikalı olmanın işçilerin güvencesi olduğunu belirterek, “Samsun halkına sesleniyoruz; yanımızda durun, sesimize ses katın. Birlik olursak kazanırız, ayrı düşersek kaybederiz. Bu mücadele sadece SAMPA işçilerinin değil, şehrin tüm emekçilerinin mücadelesidir” dedi.

"İŞÇİLER, HAKKINI ARADIĞINDA KAPI ÖNÜNE KONULUYOR"

Özçelik-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Çolak, işverenin tutumunu “zalimlik" olarak nitelendirerek “İşçiler, hakkını aradığında kapı önüne konuluyor. Biz emeği için mücadele eden işçiyle sonuna kadar beraber olacağız. İşverene sesleniyoruz; bu insanların ekmeğine dokunmayın. Toplu sözleşme masasına oturup huzuru sağlamak istiyoruz. Üretmezsek siz de kazanamazsınız” ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ise iş yerinde işçilere baskı uygulandığını belirterek “Samsun’da vicdanların sustuğu, zalimliğin zirve yaptığı noktadayız. Emekçinin hakkına girmeyin, çocuklarını boynu bükük bırakmayın” ifadelerini kullandı.