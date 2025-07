Şampiyon ABB FOMGET'te gözler UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çevrildi

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in teknik direktörü Hasan Vural, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "İyi bir kadro kurduk, kendimize güveniyoruz, hedefimiz tur atlamak." dedi.

Hasan Vural, sportif direktör Fahri Bayraktar ve takım kaptanı Selda Akgöz, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Arnavutluk'ta oynayacakları maçlar öncesi hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maçlarla ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten ABB FOMGET'in teknik direktörü Hasan Vural, 30 Temmuz'da Arnavutluk'ta Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu maçı kazanırsak 2 Ağustos'ta da İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacağız. Hedefimiz iki maçı da alarak ikinci eleme turuna yükselmek. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçların daha önce Ankara'da oynanmasının planlandığını aktaran Vural, "Ancak İsrail temsilcisinin itirazı üzerine maçlar Arnavutluk'a alındı. Bizim için siyaset ya da başka bir şey çok önemli değil, biz nerede olursa olsun futbolumuzu oynayacağız. Biz futbol oynamak istiyoruz. Onlar buraya gelmedi ama biz gidip orada oynayacağız ve inşallah çok iyi bir sonuçla ülkemize geri döneceğiz. İnşallah iki maçı da kazanıp bir sonraki tura kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerini analiz ettiklerini anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Rakiplerimizi inceledik. Çeşitli platformlarda Azerbaycanlı rakibimizi izledik. İyi bir takımları var. 2 yıl üst üste şampiyon oldular kendi liglerinde. Eski bir hocamız da var orada. Değerli oyuncuları var, ne oynadıklarını biliyoruz, nasıl oynayacaklarını tahmin ediyoruz. Mücadele eden, fiziğe dayalı oyun oynayan bir takım. Biz de ona göre önlemlerimizi aldık. İsrail temsilcisi ise daha yetenekli ve yabancı oyunculardan kurulu. Onlar da bir sistem oynamaya çalışıyor, bu sistem içerisinde nasıl oynadıklarını biz de analiz ettik. Kendi takımımızın gücünü, kuvvetli yönlerimizi ve eksiklerimizi biliyoruz. Onları kullanmaya çalışacağız bu maçlarda. Öncelikli hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Ligin lokomotif takımlarından biri FOMGET. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Sonra ligde tekrar şampiyonluğa ulaşacak bir takım olmayı hedefliyoruz."

- Fahri Bayraktar: "Türkiye'de kadın futbolunda önemli bir marka olduk"

ABB FOMGET Sportif Direktörü Fahri Bayraktar, ligde ikinci kez şampiyon olmalarının Avrupa yolunda motivasyonlarını arttırdığını belirterek, "3 yılda iki şampiyonluk yaşadık, hedefimizi büyüttük. Kadromuza da takviyeler yaptık. Şimdi sırada Avrupa'da başarılı olmak var." dedi.

İyi bir altyapı kurduklarını anlatan Bayraktar, "Türkiye'de kadın futbolunda önemli bir marka olduk. Şimdi büyük takımlarla yarışıyoruz. Bunda Mansur Yavaş başkanımızın bizlere çok büyük katkısı var. Avrupa elemelerinde önceliğimiz birinci turu geçmek. İlk rakibimiz Azerbaycan temsilcisi Neftçi. Bu maçı kazanırsak 2 Ağustos'ta da İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacağız. Hedefimiz iki maçı da kazanmak. Takımımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

- Selda Akgöz: "Balkan ülkelerindeki gurbetçilerimizi maçımıza bekliyoruz"

Başkent ekibinin milli kalecisi ve kaptanı Selda Akgöz, güçlü bir takım olduklarını ve Avrupa'da ses getirecek büyük başarılar edeceklerine inandığını söyledi.

Ligde ABB FOMGET formasıyla ikinci kez şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Selda Akgöz, "Şimdi Avrupa maçlarına odaklandık. Kızılcahamam'da kamp yaptık. Kadromuz güçlendi. Hocamız yeni. Teknik ekibimizde yeni isimler var. Bizim ailemiz, güzel bir aile. Her yeni gelen, ailemize büyük katkılar veriyor. Şu an Ankara'daki tesislerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz Azerbaycanlı rakibimizi geçmek. Kazanırsak İsrailli rakibimizle karşılaşacağız. Ondan sonraki hedefimiz gruplara kalmak. Şu an gayet iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hazır bir şekilde maçlarımızı bekliyoruz." dedi.

Rakiplerini analiz ettiklerini ve ona göre çalıştıklarını aktaran Selda Akgöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocalarımız rakiplerimizi izledi. Onlarla alakalı bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Ona göre bir yol izliyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz çok hazırlıklıyız, rakiplerimize önerim bize karşı iyi hazırlansınlar. Bu arada Arnavutluk ve Balkan ülkelerinde yaşayan gurbetçilerimizi maçımıza bekliyoruz. Bizleri yalnız bırakmasınlar. Biz ülkemizi ve Türkiye'mizin başkentini temsil ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Güzel, keyifli bir maç izlemek istiyorlarsa bu maça mutlaka gelmeliler."