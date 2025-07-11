Şampiyon Galatasaray, ilk hazırlık maçına çıkacak

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında yarın ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları İstanbul’da sürdürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde 4 Temmuz’da yaptığı antrenmanla 2025-2026 sezonun startını veren sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına da 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor karşısında çıkacak. Aslan yarın saat 21.30’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda Ümraniyespor ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da çalışmalarının ardından 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Cimbom bu süreçte de 20 Temmuz’da Admira Wacker ile ikinci 23 Temmuz’da da Cagliari ile oynayacak. Daha sonra İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, 26 Temmuz’da RC Strasbourg, 2 Ağustos’ta da Lazio ile RAMS Park’ta karşılaşacak.