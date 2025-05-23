Şampiyon Galatasaray, İzmir'e gitti
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.
Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girerek şampiyonluğu garantileyen İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, yarın saat 19.00'da İzmirli renktaşı ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.
Göztepe müsabakasının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla İzmir'e hareket etti.