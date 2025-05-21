Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik 11’i belli oldu

Galatasaray, toplamda 25’inci Lig şampiyonluğunu elde ederken, sarı kırmızılıların en medyatik isimleri de belli oldu. Rekorları alt üst ederek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.



Süper Lig’de nefes kesen 2024-25 sezonunda şampiyonluğu Galatasaray göğüsledi. Kayserispor’u mağlup eden sarı kırmızılılar, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 5’inci yıldızı göğsüne taktı. Üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, toplamda 25’inci Lig şampiyonluğunu elde ederken, sarı kırmızılıların en medyatik isimleri de belli oldu. Ajans Press Teknoloji’nin yeni platformu Newscope üzerinden elde edilen verilere göre, rekorları alt üst ederek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.

Victor Osimhen rekor haberle medyanın şampiyonu

Ajans Press Teknoloji’nin yazılı basın, tv, internet ve sosyal medya mecralarında gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesinde, 1 Ocak-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında medyanın en çok konuştuğu ilk 11 belli oldu. Galatasaray’a devre arasında kiralık gelen ve sezona damga vuran Osimhen, 4 milyon 323 bin haber içeriğinde yer alarak medyanın en çok konuştuğu futbolcu oldu.

Türkiye’de en çok kupa kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 1 milyon 330 bin haber içeriğinde yer alarak en çok konuşulan ikinci futbolcu oldu. Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ise listeye üçüncü sıradan giriş yaptı; Barış Alper 1 milyon 242 bin haber içeriğiyle adından söz ettirdi. Devre arasında sarı kırmızılı ekibe katılan Mario Lemina ise 1 milyon 214 bin haber ile listenin dördüncü sırasında yer alırken, Lucas Torreira 834 bin 740 haberle en çok konuşulan beşinci isim oldu. Listenin devamı ise şu şekilde oldu: Yunus Akgün (470 bin 25), Eren Elmalı (419 bin 717), Roland Sallai (324 bin 54), Gabriel Sara (252 bin 987), Abdülkerim Bardakcı (241 bin 829), Davinson Sanchez (234 bin 873).

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3’üncü teknik direktör unvanını eline alan Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk 3 milyon 233 bin haber içeriğinde yer alarak ciddi bir konuşulma oranı elde ederken başkan Dursun Özbek hakkında ise 451 bin 648 adet haber içeriği tespit edildi.