Şampiyon İspanya'yı UEFA'ya şikâyet ettiler

Spor Servisi

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi yenen İspanya, dördüncü Avrupa şampiyonluğu zaferini coşkulu bir şekilde kutladı. Madrid'deki kutlamalarda İspanyol oyuncular defalarca, "Cebelitarık İspanya'dır" sloganları attı. İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ülkeye yönelik ırkçı ve yayılmacı tezahüratlar tepkiyle karşılandı.

Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanyol futbolcuların kutlamalarda 'kışkırtıcı ve aşağılayıcı' tezahüratları nedeniyle UEFA'ya şikâyette bulundu. İngiltere Federasyonu da bu şikâyete destek kararı aldı. Cebelitarık Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Futbolda bu tür davranışlara yer yoktur" ifadesini kullandı. Madrid Belediye Başkanı Martinez-Almeida'nın da sporcularla aynı tezahüratta bulunduğu hatırlatıldı.

Cebelitarık hükümeti de, "Kutlama yaparken, Cebelitarık topraklarını gasp etme fikrini desteklemek üzücü, sporun siyasi bir ideolojiyi desteklemek için kullanılmaması gerekir" değerlendirmesini yaptı.