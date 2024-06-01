Şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kupasını aldı

Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Sigortam Net’i yenerek şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi (KSK) kupasını aldı.

Play-off final serisinde Edip Buran Spor Salonu’ndaki mücadelede Sigortam Net’i 83-72 yenerek, seride durumu 3-1’e taşıyan MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. Şampiyon olan MSK için kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, MSK’lı basketbolculara madalyalarını verdi. Kupayı kaldıran oyuncular, şampiyonluk sevincini tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahaya inerek teknik heyet ve oyuncuları kutladı, şampiyonluk sevinci yaşayan basketbolcularla fotoğraf çektirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yarın 18.30’da Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda şampiyonluk kutlaması yapacağı bildirildi.