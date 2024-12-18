Şampiyona’daki rakipler belirlendi

Sercan SİNECAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri Arasında gerçekleştirilecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.

Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.