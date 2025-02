Şampiyonlar kupalarını Cemil Tugay’a teslim etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Challenger Kupası’nda namağlup şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı ile sezonu yenilgisiz kapatarak Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükselen İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı sporcuları ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Programda İzmir’in göğsünü kabartan Avrupa Şampiyonu Kadın Sutopu Takımı’nın kupaya giden yoldaki başarısını anlatan film gösterildi.

Törende ayrıca şampiyonanın resmi sayfası European Aquatics Water Polo'da kapak fotoğrafı olarak milyonlara ulaşan Macar fotoğrafçı Aniko Kovacs imzalı fotoğraf Başkan Dr. Tugay’a iletti. Tarihinde ilk kez 2024 yılında katıldığı Challenger Kupası’nda da namağlup şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı, uluslararası başarısını bir kez daha tekrarlayarak kupayı kente ikinci kez getirmiş oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı konuşmada takımları tebrik ederek, her zaman spora ve sporcuya destek vereceğini söyledi. Elinden geldiğince maçları da izleyeceğini aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Fiziksel olarak yanınızda olamadığımda da zihinsel olarak yanınızda olduğumu bilin isterim. Neticede benim temsil ettiğim makam adına bir sorumluluğunuz var. Ama İzmir’in gençleri için daha büyük bir sorumluluğunuz var. Kentteki her başarı başka sporcular için gençler ve çocuklar için adeta ekilmiş bir tohum oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizin başarınız spor yapan ve başarılı olmak isteyen gençler için de çok önemli. Sizler de birilerini örnek aldınız ve ‘böyle olmak istiyoruz’ dediniz. Emekle belli bir noktaya geldiniz. Hiçbir şey çalışmadan olmuyor. Bizleri temsil ettiğiniz o maçlarda attığınız her şut, kazandığınız her sayı bizim için İzmir’in hanesine yazılmış bir başarı. Hepimiz için umut” dedi.

Sutopu takımı sporcularının birer kahraman olduğunu belirten Tugay, “Kahraman diyorum çünkü gencecik yaşınızla İzmir’e ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu kazandırdınız. Kazandığınız başarı tüm İzmir’in gururu. Sizleri örnek alan tüm genç kızların gururu. Sizin başarınız geleceğe atılmış bir tohum. Bu tohum büyüyecek ve çok daha fazla başarılı sporcu görmemizi sağlayacak. Daha büyük başarılar elde edebileceğinize inanıyorum. Yürekten teşekkür ediyorum, bizleri gururlandırdınız. Nice başarılara. Önümüzdeki olimpiyatlarda İzmir’den şampiyonlar beklediğimizi her fırsatta söylüyorum. İzmir’in başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Başarmak isteyenlerin yanında olmak görevimiz” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLAR HİKÂYELERİNİ ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, İstanbul’daki Challenger Cup finalinde Galatasaray Zena’yı mağlup etti. Türkiye Birinci Ligi şampiyonluğunu da üç sezondur elinde tutan İzmir temsilcisi, son şampiyon olarak katıldığı turnuvada tarih yazdı ve gelecek nesillere ilham kaynağı oldu. Mavi beyazlı takım 8 farklı ülkeden 12 takımla oynadığı tüm maçları kazanarak tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanırken sporcu, antrenör ve yöneticiler başarının hikayesini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını, bu başarının keyfini ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Kadınlara yönelik branşlarda elde edilen şampiyonluklardan çok mutlu olduklarını dile getiren Tugay, “Çünkü İzmir’e yakışıyor. Umarım bu süreci daha iyi noktalara götürür ve üst şampiyonalarda yer alırız. Mücadelelerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Kadın takımlarına büyük önem verdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli ise, “Kadın Sutopu Takımımızın başarısı çok önemli. 8 farklı ülkenin şampiyon takımlarını yenerek bu başarıyı elde ettik” dedi.

İzmir’i en iyi şekilde temsil ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, “Bizi bu noktaya getiren bütün sporcularım ve yönetim kurulu ile gurur duyuyorum. İki yıl önce İzmir’i kimse sutopunda bilmiyordu hatta Türkiye’yi de bilmiyordu. Uluslararası bir noktaya gelmiş olmamız da önemli. Mutlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.

“SPOR FUTBOLDAN İBARET DEĞİL”

Sporun futboldan ibaret olmadığının farkına varılması gerektiğinin altını çizen İzmir Büyükşehir elediyesi Kadın Sutopu Kadın Takımı ve Milli Takım kaptanı Kübra Kuş, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Geçen yıl namağlup şampiyon olduklarını hatırlatan Kuş, “Bu sene de aynı başarıyı tekrar etmek istiyorduk. Aynı şekilde namağlup şampiyon olduk. 14 maçta 14 gidiyoruz. Aynı başarıyı seneye de umarım tekrar edebiliriz. İyi bir şekilde örnek olabiliyorsak ne mutlu. Takımımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bize destek olan Başkanımız Cemil Tugay’a, antrenörlerime, yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Son şampiyon ve namağlup olarak katıldığı turnuvanın yarı finalinde Hırvat temsilcisi Žavk Mladost’u 14-8 ile geçen İzmir ekibi, İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde oynanan final maçında Galatasaray Zena’yı 9-8 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Avrupa'da oynadığı tüm müsabakaları kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 15-9 yenen Žavk Mladost ise kupa üçüncüsü oldu.

Avrupa’nın zirvesindeki kadro ise şöyle: Evangelos Pateros (Antrenör) Uğurcan Kocataş (Yardımcı Antrenör), Kübra Kuş (Kaptan), Selina Çolak, Lal Uz, Yağmur Şimşek, Hamiyet Süzmeçelik, Gülen Selin Yüksel, Hanzade Dabbağ, İremnaz Karataş, Beren Hergül Eda Moroğlu Mina Bozkurt, Neda Yıldız, Emma Louise Wreight, Danjela Erkman Jackovich, Mary Alice Askew, Madeleine Kate Streere.

BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Sezonu yenilgisiz kapatarak Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükselen Erkek Basketbol Takımı Okan İnce (Başantrenör), Ömür Gökçepınar, Ahmet Yakar (Teknik kadro), Hüseyin Emir Nuriler (Kaptan), Alper Kıvanç Karadut, Emir Güler, Atakan Akbıyık, Atakan Kahya, Arda Köksal, Arda Baral, Mertcan Bal, Hasan Özaytabak, Ahmet Arda Keskinoğlu, Umut Güner, Gökdeniz Yıldız, Çağdaş Erdoğan, Eren Ocaktürk’ten oluşuyor.