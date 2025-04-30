Şampiyonlar Ligi: 6 gollü maçta Barcelona ile Inter yenişemedi
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter maçıyla devam etti. Gol yağmuruna sahne olan maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi yarı fimal müsabakasında Barcelona ile Inter, İspanya'da karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-3'lük skor ile sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 6 Mayıs günü TSİ 22:00'de oynanacak. Turu geçen taraf Münih'teki finale gidecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST
Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 asist yaptığı maçta 71 dakika forma giydi.