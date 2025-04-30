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Şampiyonlar Ligi: 6 gollü maçta Barcelona ile Inter yenişemedi

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter maçıyla devam etti. Gol yağmuruna sahne olan maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Spor
  • 30.04.2025 23:53
  • Giriş: 30.04.2025 23:53
  • Güncelleme: 01.05.2025 00:00
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi: 6 gollü maçta Barcelona ile Inter yenişemedi
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi yarı fimal müsabakasında Barcelona ile Inter, İspanya'da karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3'lük skor ile sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 6 Mayıs günü TSİ 22:00'de oynanacak. Turu geçen taraf Münih'teki finale gidecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 asist yaptığı maçta 71 dakika forma giydi.

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