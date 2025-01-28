Şampiyonlar Ligi 8. Hafta | Kimler üst turu garantiledi, kimler elendi? Maçlar hangi gün ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması, yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında, 8. hafta maçları TSİ 23.00'te aynı anda başlayacak.

Son 16 turu ve play-off hesaplarıyla kritik bir öneme sahip olan bu maçlar, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadelelere sahne olacak. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sırada yer alan ekipler, play-off turu ile son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Play-off kura çekimi ise 31 Ocak Cuma günü yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 8’İ GARANTİLEYEN TAKIMLAR VE ELENENLER

Son hafta öncesinde Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turu biletini aldı. Öte yandan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna, Avrupa kupalarına veda eden takımlar arasında yer aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI

İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak olan Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçlarının tam listesi:

Sporting (Portekiz) - Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya) - Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya) - Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya) - Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa) - Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere) - Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya) - Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK 8’E GİREN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Şu an için ilk 8’i garantileyen takımlar arasında Liverpool ve Barcelona bulunuyor. Diğer takımların kaderi ise son maçların ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?

Turnuvaya veda eden takımlar arasında Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna yer alıyor.

PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

Play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü yapılacak. Play-off maçları, 9-24. sırayı alan takımlar arasında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son 16 turu maçlarının tarihi, grup aşamasının tamamlanmasının ardından UEFA tarafından açıklanacak.

LİVERPOOL’UN SON MAÇI HANGİ TAKIMLA?

Liverpool, son maçında PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNE ÇIKAN MAÇLAR