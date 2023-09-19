Şampiyonlar Ligi bu akşam başlıyor

Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Finali Wembley'de oynanacak bu sezon, aynı zamanda mevcut formattaki son sezon olacak.

Şampiyolar Ligi bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. 3 buçuk ay sonra geri dönen lig, mevcut formattaki son sezon olma özelliğini taşıyacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 19.45'te Young Boys - Leipzig ve Milan-Newcastle United maçları oynanacak.

Saat 22.00'de ise PSG - Dortmund, Shakhtar Donetsk - Porto, Lazio - Atletico Madrid ve Manchester City - Kızılyıldız maçları oynanacak.

GALATASARAY YARIN SAHAYA ÇIKIYOR

Türkiye'den turnuvaya katılan tek takım Galatasaray ise sahaya yarın çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasındaki ilk maçta yarın saat 19.45'te kendi sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak.

İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu finali, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

BU FORMATIN SON SEZONU

Şampiyonlar Ligi, önümüzdeki sezondan itibaren yeni formatına geçecek. Turnuvaya katılan takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek ve 4 grupta 9'ar takım yer alacak. Grup aşamasında her takım 4 içeride, 4 deplasmanda toplam 8 maça çıkacak.

Oynanan 8 maçın ardından ligin tamamında ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir play-off oynayacak.

Son 16'dan itibaren ise mevcut formattaki gibi çift maçlı eleme usulüyle finale kadar gidilecek. Final yine tek maç olacak.

MEVCUT FORMATLA 20 SEZON

Şampiyonlar Ligi şimdiki formatıyla 20 yılı tamamlamış olacak. 2003-2004 sezonunda geçilen bu sistemden önce turnuvaya yine 32 takım katılıyor ancak 2 grup aşaması oluyordu. İlk gruplardan çıkan 16 takım 2. grup aşamasına kalıyor ve 4 grubun yer aldığı bu aşamada da gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükseliyordu.