Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? (10 Aralık UEFA Maç Programı)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam dev karşılaşmalar sahne alıyor. Futbolseverler, özellikle “Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?”, “Maçlar saat kaçta başlıyor?” ve “şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte bugün oynanacak maçlar, başlama saatleri ve UEFA yayın akışı hakkında merak edilen tüm detaylar…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – BUGÜN (MAÇ PROGRAMI)

Saat Maç 20:45 Karabağ - Ajax 20:45 Villarreal - Kopenhag 23:00 Club Brugge - Arsenal 23:00 Ath Bilbao - PSG 23:00 B. Dortmund - Bodo Glimt 23:00 Real Madrid - Man. City 23:00 Benfica - Napoli 23:00 Juventus - Pafos 23:00 B. Leverkusen - Newcastle Utd

UEFA MAÇLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şampiyonlar Ligi fikstüründe günün ilk maçları saat 20:45’te başlarken, gece oynanacak karşılaşmalar ise 23:00’te start alıyor. Özellikle prime-time saatlerinde oynanan maçlar yoğun ilgi görüyor.

HANGİ KANAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI VERİYOR?

UEFA karşılaşmaları Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Önemli maçların tekrarı ise gece saatlerinde TRT Spor'da yayınlanıyor.

BUGÜNKÜ UEFA MAÇ PROGRAMI

20:45 Karabağ - Ajax

20:45 Villarreal - Kopenhag

23:00 Real Madrid - Manchester City

23:00 Arsenal deplasmanda Club Brugge ile

23:00 PSG, Athletic Bilbao’ya konuk oluyor

23:00 Borussia Dortmund’un rakibi Bodo Glimt

23:00 Benfica, Napoli’yi ağırlıyor

23:00 Juventus, Pafos karşısında

23:00 Leverkusen, Newcastle United’ı konuk ediyor

Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?

Karabağ–Ajax, Villarreal–Kopenhag ve 23:00’te başlayacak birçok büyük maç bu akşam oynanıyor.

UEFA maçları saat kaçta başlıyor?

İlk maçlar 20:45’te, ikinci seans 23:00’te oynanıyor.

Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

Maçlar Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

Bugün Real Madrid’in maçı var mı?

Evet. Real Madrid – Manchester City karşılaşması saat 23:00’te oynanıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden zorlu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Karabağ–Ajax ve Villarreal–Kopenhag ile başlayan gece, Real Madrid–Manchester City gibi dev mücadelelerle devam edecek. Maç saatleri ve yayıncı bilgilerinin kontrol edilmesi, karşılaşmaları kaçırmamak için önem taşıyor.