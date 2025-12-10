Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? (10 Aralık UEFA Maç Programı)
Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar oynanacak ve karşılaşmalar saat kaçta başlayacak? Real Madrid – Manchester City maçının başlama saati ve kanalı belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları hangi kanalda ve maçlar nasıl izlenir? Tüm yanıtlar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam dev karşılaşmalar sahne alıyor. Futbolseverler, özellikle “Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?”, “Maçlar saat kaçta başlıyor?” ve “şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte bugün oynanacak maçlar, başlama saatleri ve UEFA yayın akışı hakkında merak edilen tüm detaylar…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – BUGÜN (MAÇ PROGRAMI)
|Saat
|Maç
|20:45
|Karabağ - Ajax
|20:45
|Villarreal - Kopenhag
|23:00
|Club Brugge - Arsenal
|23:00
|Ath Bilbao - PSG
|23:00
|B. Dortmund - Bodo Glimt
|23:00
|Real Madrid - Man. City
|23:00
|Benfica - Napoli
|23:00
|Juventus - Pafos
|23:00
|B. Leverkusen - Newcastle Utd
UEFA MAÇLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Şampiyonlar Ligi fikstüründe günün ilk maçları saat 20:45’te başlarken, gece oynanacak karşılaşmalar ise 23:00’te start alıyor. Özellikle prime-time saatlerinde oynanan maçlar yoğun ilgi görüyor.
HANGİ KANAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI VERİYOR?
UEFA karşılaşmaları Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Önemli maçların tekrarı ise gece saatlerinde TRT Spor'da yayınlanıyor.
BUGÜNKÜ UEFA MAÇ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden zorlu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Karabağ–Ajax ve Villarreal–Kopenhag ile başlayan gece, Real Madrid–Manchester City gibi dev mücadelelerle devam edecek. Maç saatleri ve yayıncı bilgilerinin kontrol edilmesi, karşılaşmaları kaçırmamak için önem taşıyor.