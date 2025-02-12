Şampiyonlar Ligi bugünün maçları | 12 Şubat 2025 Şampiyonlar Ligi maçları, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi play off heyecanı ile devam ediyor. Şampiyonlar Ligi bugünün maçları için Club Brugge, Atalanta, Feyenoord, AC Milan, Monaco, Benfica, Celtic ve Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak. 12 Şubat 2025 Şampiyonlar Ligi maçları, saatleri ve kanalları araştırması ise karşılaşma öncesi araştırılıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica bugün Fransa'da Monaco deplasmanında oynayacak. İşte 12 Şubat 2025 Şampiyonlar Ligi maçları, saatleri ve kanalları ve Şampiyonlar Ligi bugünün maçları!

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI

12 Şubat 2025 Şampiyonlar Ligi maçları, saatleri ve kanalları listesi şu şekilde:

20:45 Club Brugge-Atalanta (tabii spor)

23:00 Feyenoord-AC Milan (tabii spor)

23:00 Monaco-Benfica (tabii spor 1)

23:00 Celtic-Bayern Münih (TRT 1)

CLUB BRUGGE-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Club Brugge-Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı saat 20.45'te tabii spor kanalında yayınlanacak.

FEYENOORD-AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Feyenoord-AC Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00'da tabii spor kanalında yayınlanacak.

MONACO-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Monaco-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00'da tabii spor 1 kanalında yayınlanacak.

CELTİC-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Celtic-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00'da TRT 1 kanalında yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜNKÜ MAÇ SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde 11 Şubat Salı günü oynanan maçların sonuçları şu şekilde: