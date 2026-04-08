Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de Dev Karşılaşma! PSG - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun çeyrek finalinde nefesler tutuldu! Paris Saint-Germain ve Liverpool, Avrupa’nın en prestijli sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu dev karşılaşma, futbolseverleri ekrana kilitleyecek bir mücadele vaat ediyor.

PSG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan çeyrek final programına göre, PSG ile Liverpool arasındaki ilk karşılaşma 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati UEFA tarafından belirlendi ve saat farklarına göre taraftarlar için planlanıyor.

PSG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Liverpool mücadelesini canlı izlemek isteyenler, tabii Spor ekranlarından şifreli olarak karşılaşmayı takip edebilecekler. Canlı yayın saatinde ekran başında olmak, maçın heyecanını kaçırmamak için kritik.

DEVLER SAHNESİNDE TARİHİ REKABET: PSG – LİVERPOOL

PSG ve Liverpool, Avrupa kupalarında şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerde her iki takım da 3 galibiyet elde etti ve belirgin bir üstünlük yok. Karşılaşmalar, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası gibi prestijli turnuvalarda oynandı ve unutulmaz anlara sahne oldu.

2025'te Liverpool, deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek avantaj sağlamış, ancak rövanşta PSG uzatmalar ve penaltılarla turu geçen taraf olmuştu. Bu tarihi denge, 2026 çeyrek finalini daha da heyecanlı hale getiriyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

PSG

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia

Gonçalo Ramos

Sakatlık durumu: Achraf Hakimi ve Marco Verratti.

Liverpool

Mohamed Salah

Dominik Szoboszlai

Kolo Muani

Sakat/cezalı oyuncular: Virgil van Dijk ve Luis Dávila.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Maç PSG Liverpool Sonuç 2025 Rövanş PSG Liverpool PSG Penaltılarla Turu Geçti 2025 İlk Maç PSG Liverpool Liverpool 1-0 PSG

Son 5 karşılaşmada PSG 3, Liverpool 1 galibiyet elde etti.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

PSG, Toulouse galibiyetiyle moral buldu. Liverpool ise deplasmanda galibiyet peşinde. Tüm gözler sahaya çevrildi ve futbolseverler heyecanlı bir karşılaşmayı bekliyor.

