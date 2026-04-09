Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçlarında PSG Liverpool'u, Atletico Madrid ise Barcelona'yı yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Liverpool'u 2-0, Atletico Madrid de deplasmanda Barcelona'yı aynı skorla yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı ilk ayak maçları tamamladı.

Turnuvanın son şampiyonu Fransız temsilcisi PSG, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Liverpool'u 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı gollerle 2-0 yenerek yarı final için avantajlı bir skor elde etti.

İki İspanyol takımının eşleşmesinde ise Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Madrid temsilcisi, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle evine 2-0'lık galibiyetle döndü.

Barcelona'da, 44. dakikada kırmız kart gören Pau Cubarsi takımını 10 kişi bıraktı.